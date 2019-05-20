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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов возложил венки к Монументу Конституции и флагу и пообщался с поэтессой Шагулыевой

CA-NEWS (TM) -  18 мая в Туркменистане отметили совмещенные праздники – День Конституции и День флага. В честь этих дат президент Гурбангулы Бердымухамедов возложил венки к Монументу Конституции и к 133-метровому флагштоку, сообщает Хроники Туркменистана.

После церемоний президент пообщался с поэтессой Гозель Шагулыевой.

Как передает госинформагентство ТДХ, «тепло поприветствовав поэтессу, президент поинтересовался, как у нее идут дела. Отметив, что талантливый мастер слова с высоким профессионализмом воспевает достижения страны и успехи туркменского народа, глава государства поблагодарил поэтессу за ее творчество и пожелал успехов».

Шагулыева известна своими одами, посвященными президентам. Во время правления Ниязова поэтесса писала: «Если ты умрешь, мой вождь, то умру и я! Мне нет жизни без тебя!». Теперь ее творчество посвящено Бердымухамедову.

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