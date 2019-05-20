В Воронеже осудят 2 граждан Узбекистана за сбыт героина в обертках из-под конфет «Ромашка»

CA-NEWS (UZ) - Организованная преступная группа (ОПГ) попала под суд за сбыт наркотиков, сообщила 20 мая пресс-служба Воронежской транспортной прокуратуры. Двое граждан Узбекистана сбывали героин в обертках из-под конфет «Ромашка».

По версии следствия, запрещенные вещества покупали в Химках (Московская область) и привозили в Воронеж. Наркотики расфасовывали в свертки и сбывали их с помощью мессенджеров. «Закладки» делали в различных районах города.

Полиция задержала наркоторговцев. Во время обыска по месту жительства правоохранители нашли и изъяли наркотики, подготовленные для сбыта. Проанализировав данные мобильных телефонов, сотрудники полиции установили места «закладок» и изъяли героин.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств организованной группой. Материалы направили в Центральный районный суд Воронежа.