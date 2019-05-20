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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самаре гражданин Узбекистана убил собутыльника и спрятал тело в погребе
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  В Самаре суд вынес приговор 52-летнему гражданину Узбекистана, которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В апреле 2018 г. мужчина во время пьяной ссоры и драки нанес ножевые ранения знакомому. Потерпевший скончался от полученных ранений. После этого убийца сбросил тело жертвы в погреб во дворе дома и присыпал мусором.

Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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