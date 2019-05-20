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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Виновнику ДТП в Тюмени, где погибли два жителя Узбекистана, вынесли приговор

CA-NEWS (UZ) -  Житель Тобольска, устроивший смертельное ДТП с участием пяти машин, приговорен Тюменским районным судом к трем годам лишения свободы.

Трагедия произошла 11 февраля 2019 года. З5-летний тоболяк с сестрой на автомобиле Peugeot 308 выехал в Тюмень. На 36 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск он в условиях тумана начал обгон попутной машины.

«На встречной полосе Peugeot столкнулся с Kia Cerato. От удара автомобиль Kia перегородил движение в сторону Тобольска, затем в Kia врезался Datsun, а в Datsun – грузовик Volvo с полуприцепом. После этого грузовик столкнулся еще с микроавтобусом Mercedes-Benz, перевозившим рабочих из Узбекистана», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В результате аварии два пассажира микроавтобуса скончались на месте. Еще один мигрант получил тяжкий вред здоровью.

Виновник аварии будет отбывать срок в колонии-поселении. Кроме того он должен выплатить вдовам погибших и пострадавшего иностранцев в общей сложности 750 тыс. рублей (более $10 тыс).

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