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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане прошло заседание экспертного совета при Совете Безопасности
Заседание Экспертного совета при Совете Безопасности Казахстана
Заседание Экспертного совета при Совете Безопасности Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  20 мая в Казахстане прошло заседание Экспертного совета при Совете Безопасности под председательством помощника президента – секретаря Совета Безопасности Калмуханбета Касымова, сообщает Акорда.

В мероприятии приняли участие руководители профильных научно-исследовательских институтов, эксперты неправительственных организаций, а также представители уполномоченных органов.

Касымов подчеркнул значимость научно-методологического и информационно-аналитического сопровождения деятельности по обеспечению национальной безопасности, глубокой экспертной проработки актуальных рисков и угроз.

В ходе заседания также состоялось предметное обсуждение вопросов обеспечения водной безопасности.

Эксперты детально обсудили наиболее значимые риски, включая нерациональное водопользование, аварийное состояние отдельных гидротехнических сооружений, загрязнение водоемов.

Участники заседания также обменялись мнениями и предложениями по совершенствованию системы государственного управления и мониторинга водных ресурсов, научного и кадрового обеспечения водной сферы. Особое внимание было уделено проблемам трансграничного водопользования.

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По итогам работы Экспертного совета были выработаны конкретные рекомендации, которые будут использованы в деятельности Совета Безопасности и государственных органов.

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