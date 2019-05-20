Журналисты «Коммерсанта» увольняются из-за статьи о Матвиенко

CA-NEWS (CA) - Руководство газеты "Коммерсант" уволило авторов статьи о возможной отставке главы Совета Федерации. В знак протеста сотрудники отдела политики и заместитель главного редактора написали заявления об уходе. Глава "Коммерсанта" заявил Би-би-си, что это его решение и оно не связано с политикой.

Политический блок газеты "Коммерсант" в полном составе увольняется из издания в знак протеста против решения руководства газеты уволить нескольких журналистов из-за неудобного материала. В итоге газета лишается 13 журналистов, в том числе заместителя главного редактора газеты Глеба Черкасова.

В понедельник днем специальный корреспондент "Коммерсант" Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов сообщили в "Фейсбуке", что акционеры издания приняли решение об их увольнении.

По их словам, увольнение связано с опубликованной в середине апреля статьей о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совета Федерации и замене ее на нынешнего главу СВР Сергея Нарышкина.

"Поводом стала заметка "Спикеров делать из этих людей", в которой сказано о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета федерации, - написал Сафронов. - Это странное ощущение: сколько написано текстов - про выборы, регионы, парламент, законы, разные перестановки и... - теперь точка".

"Решение о необходимости прекратить трудовые отношения принято акционером ИД", - написал Иванов.

Кто именно принимал решение и в чем заключались претензии к статье, уволенные журналисты не уточнили.

Издательский дом "Коммерсант" принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову, основателю и основному акционеру USM Holdings, занимающему 9-ю строчку в рейтинге богачей Forbes.

Генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин, который по совместительству занимает пост главного редактора газеты "Комменсант", сказал Би-би-си, что решение принимал он лично.

По словам Желонкина, ни акционер, ни власти не просили его уволить журналистов и не предъявляли каких-либо претензий к статье.

"Статья была написана не по стандартам издательского дома", - сказал Желонкин, отказавшись уточнить, какие именно стандарты были нарушены. Сафронов и Иванов также не стали комментировать этот вопрос.

По словам бывшего сотрудника газеты, попросившего об анонимности, так как он не уполномочен комментировать кадровые перестановки в газете, после выхода статьи обсуждалось увольнение самого Желонкина, но тому "удалось отбиться".

В апреле пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко говорил: "Мы не комментируем слухи в газетных публикациях".

Вскоре после того, как стало известно об уходе Сафронова и Иванова, о своем увольнении из газеты заявили сотрудники политического блока газеты во главе с заместителем главного редактора Черкасовым.

"У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом - сменой места работы", - написал Черкасов в "Фейсбуке".

Это не первое увольнение в "Коммерсанте" из-за недовольства статьями журналистов.

В марте из "Коммерсанта" уволили петербургского корреспондента газеты Марию Карпенко. Официальным предлогом для увольнения руководство газеты называло телеграм-канал журналистки.

Сама Карпенко говорила, что ее уволили под давлением властей, якобы недовольных тем, как она освещала неофициальную предвыборную кампанию врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Газета "Коммерсант" выходит в еженедельном режиме с 1990 года, с 1992-го - в ежедневном. Издание основал Сергей Яковлев.

Это было первое российское деловое издание. Много внимания газета уделяла и политике.

Уволенный специальный корреспондент Иван Сафронов - сын погибшего в 2007 году военного обозревателя "Коммерсанта" Ивана Сафронова. Он один из ведущих авторов издания. Максим Иванов работал в газете с 2009 года, занимал должность заместителя редактора отдела политики.