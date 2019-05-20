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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана принял главу МИД Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

CA-NEWS (TM) -  20 мая президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. Стороны обменялись мнениями о приоритетах туркмено-венгерского сотрудничества, сообщает госинформагентство ТДХ.

В ряду актуальных направлений партнёрства были обозначены торгово-экономическая сфера, транспорт, энергетика, индустриальный сектор. Также были обсуждены возможности расширения контактов по линии науки, образования и культуры.

Наряду с этим, было отмечено значение активизации политико-дипломатических связей, продолжения практики регулярных консультаций на уровне внешнеполитических ведомств.

Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Туркменистане Петер Санто.

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