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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде обсудили рабочий план Туркменистана в рамках избрания в структуры ООН

CA-NEWS (TM) -  В министерстве иностранных дел Туркменистана прошла первая встреча межведомственной рабочей группы по подготовке Рабочего плана Туркменистана в рамках Исполнительного Совета Всемирной продовольственной программы ООН на 2020-2022 годы, Комиссии ООН по наркотическим средствам на 2020-2023 годы, и Комиссии по народонаселению и развитию на 2020-2024 годы. В ходе заседания участники обсудили структуру Рабочего плана, рассмотрели предложения по его разработке и наметили приоритетные задачи на будущее, сообщает Turkmenportal.

Туркменистан был избран в эти структуры 7-го мая в рамках Организационной сессии Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС).

Туркменскую сторону в данной встрече представили руководители и представители парламента Туркменистана, министерств иностранных дел, внутренних дел, образования, здравоохранения и медицинской промышленности, труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Государственного комитета по статистике, Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии, Союза молодежи Туркменистана, а также Института государства, права и демократии Туркменистана.

Со стороны ООН, в заседании приняли участие руководители и представители Офиса постоянного координатора ООН, ЮНИСЕФ, ПРООН, УНП ООН, ВОЗ, ФНН ООН в Туркменистане, а также Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

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