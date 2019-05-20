Токаев провел встречу с помощником генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 мая провел встречу с помощником генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей, передает Акорда.

генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша в укрепление взаимодействия и партнерства между Казахстаном и ООН.

- Сотрудничество с ООН является приоритетным направлением нашей внешней политики. Я хотел бы передать свои добрые пожелания Генеральному секретарю Антониу Гутерришу, поблагодарить его за плодотворное сотрудничество и поддержку международных инициатив нашей страны, - сказал Президент.

Собеседники обсудили перспективы осуществления региональных проектов, а также участие казахстанских миротворцев в миссиях под эгидой ООН.

- Мы высоко оцениваем активную позицию Казахстана в вопросах регионального сотрудничества. Для нас также важно содействие, которое ваша страна оказывает реализации Целей устойчивого развития. Мы признательны вам, господин Президент, за открытие нового здания ООН в Алматы, - заявил Мирослав Енча.