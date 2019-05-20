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  20 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Сатпаеве зарубили женщину-кассира АЗС, у нее осталось 5 детей

CA-NEWS (KZ) -  В Сатпаеве 16 мая ранним утром был обнаружен труп женщины, передает Zakon.kz.

Как стало известно редакции, женщина 1983 года рождения работала кассиром на АЗС. Один из клиентов, прибывший на заправку, обнаружил ее тело. У нее были повреждения в виде открытой резано-рубленной раны лобной части головы.

У погибшей осталось пятеро детей (5-15 лет). По некоторым данным, в кассе было 20 тысяч тенге.

В пресс-службе ДП Карагандинской области факт подтвердили.

- 16 мая т.г. в Сатпаеве на одной из автозаправочных станций с признаками насильственной смерти обнаружен труп 37-летней жительницы Жезказгана. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 УК РК - "Убийство". По данному факту ориентирован весь личный состав ОВД области. Сформирована специальная оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников отдела и департамента полиции. Проводится расследование, - сообщили в ведомстве.

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