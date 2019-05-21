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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-главу Службы безопасности Ислама Каримова приговорили к тюремному сроку
Муиджон Тохирий
Муиджон Тохирий

CA-NEWS (UZ) -  Ташкентский областной суд по уголовным делам вынес приговор бывшему главе Службы безопасности первого президента Узбекистана Ислама Каримова и экс-председателю Государственного таможенного комитета Узбекистана Муиджону Тохирий, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судебных органах.

«Муиджон Тохирий приговорен судом к трем годам и шести месяцам, а также штрафу в размере 400 минимальных зарплат (около 10 тысяч долларов)», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Тохирий обвинен по статьям «Хищение путем присвоения или растраты», «Должностная халатность» и «Должностной подлог» Уголовного кодекса республики.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме, добавил собеседник агентства.

Напомним, что Муиджон Тохирий был арестован в декабре 2018 года.

Ранее источники в правоохранительных органах Узбекистана говорили, что «в отношении Тохирий были выдвинуты обвинения в совершении преступлений на момент его деятельности в Государственном таможенном комитете».

Напомним, что 56-летний генерал-майор Муиджон Тохирий был снят с должности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) 13 февраля 2018 года.

На эту должность он был назначен 20 декабря 2016 года.

В годы правления Ислама Каримова Муиджон Тохирий занимал должность главы Службы безопасности президента Узбекистана.

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