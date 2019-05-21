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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Петра Порошенко обвинили в госизмене

CA-NEWS (CA) -  Андрей Портнов, который занимал пост заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, подал в государственное бюро расследований заявление против бывшего главы государства Петра Порошенко, передает Lenta.ru.

Портнов обвиняет Порошенко в госизмене, попытке захвата власти и превышении служебных полномочий. Он объяснил, что подал заявление именно 20 мая, поскольку в этот день экс-президент лишился неприкосновенности в связи с вступлением в должность победителя президентских выборов Владимира Зеленского.

В конце апреля стало известно, что против Порошенко возбуждено десять уголовных дел. Среди них фигурируют дела о незаконном обогащении, даче взяток, существовании тайных тюрем Службы безопасности Украины и другие обвинения.

Портнов покинул Украину после госпереворота в Киеве в 2014 году. Он объявил о желании вернуться в страну после победы Зеленского и прилетел за день до инаугурации президента, 19 мая. О его сотрудничестве с командой избранного президента сообщал телеканал «112 Украина», однако официальной информации на этот счет не поступало.

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