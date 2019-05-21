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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Бухаре легковушка столкнулась с грузовиком и вылетела в канал

CA-NEWS (UZ) -  В сети появилось видео ДТП с участием автомобиля марки Cobalt и грузовика. Инцидент произошел 19 мая в Бухаре, сообщает upl.uz.

На кадрах видно, как водитель Cobalt проехал на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с грузовиком на перекрестке дороги. В результате сильного удара Cobalt вылетел в канал.

Автомобиль из воды достали при помощи специальной техники. О пострадавших не сообщается.

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