В Бухаре легковушка столкнулась с грузовиком и вылетела в канал

CA-NEWS (UZ) - В сети появилось видео ДТП с участием автомобиля марки Cobalt и грузовика. Инцидент произошел 19 мая в Бухаре, сообщает upl.uz.

На кадрах видно, как водитель Cobalt проехал на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с грузовиком на перекрестке дороги. В результате сильного удара Cobalt вылетел в канал.

Автомобиль из воды достали при помощи специальной техники. О пострадавших не сообщается.



