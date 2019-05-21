В Бухаре легковушка столкнулась с грузовиком и вылетела в канал
- Узбекистан, происшествия
- 9:37, 21 мая 2019
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CA-NEWS (UZ) - В сети появилось видео ДТП с участием автомобиля марки Cobalt и грузовика. Инцидент произошел 19 мая в Бухаре, сообщает upl.uz.
На кадрах видно, как водитель Cobalt проехал на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с грузовиком на перекрестке дороги. В результате сильного удара Cobalt вылетел в канал.
Автомобиль из воды достали при помощи специальной техники. О пострадавших не сообщается.