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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Твери задержали двух граждан Узбекистана с крупной партией героина

CA-NEWS (UZ) -  В Заволжском районе Твери сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области на одной из улиц задержали по подозрению в сбыте наркотиков двух мужчин в возрасте от 20 и 34 лет. При досмотре полицейские изъяли 302 полимерных свёртка с порошкообразным веществом.

Задержанные приехали в Тверь из Узбекистана, сообщает tvernews.ru. По версии оперативников, мужчины намеревались сбыть наркотическое средство бесконтактным способом. Они расфасовали готовый наркотик на разовые дозы и собирались спрятать их в тайники-закладки в различных частях города.

Найденные свертки с веществом были направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД. Согласно заключению, наркотиком оказался героин, общей массой порядка 800 граммов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере. Наркокурьерам грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.

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