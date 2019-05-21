В Твери задержали двух граждан Узбекистана с крупной партией героина

CA-NEWS (UZ) - В Заволжском районе Твери сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области на одной из улиц задержали по подозрению в сбыте наркотиков двух мужчин в возрасте от 20 и 34 лет. При досмотре полицейские изъяли 302 полимерных свёртка с порошкообразным веществом.

Задержанные приехали в Тверь из Узбекистана, сообщает tvernews.ru. По версии оперативников, мужчины намеревались сбыть наркотическое средство бесконтактным способом. Они расфасовали готовый наркотик на разовые дозы и собирались спрятать их в тайники-закладки в различных частях города.

Найденные свертки с веществом были направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД. Согласно заключению, наркотиком оказался героин, общей массой порядка 800 граммов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере. Наркокурьерам грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.