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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане начинает свою работу 10-й международный газовый конгресс

CA-NEWS (TM) -  21 мая в Туркменистане в туристической зоне «Аваза» начинает свою работу 10-й международный газовый конгресс - TGC 2019, сообщает Turkmenportal.

Форум, нацелен на укрепление и развитие международного энергетического сотрудничества. Организаторами юбилейного газового конгресса выступили государственный концерн «Туркменгаз» и компания «Туркмен Форум».

Основные темы TGC 2019 — «Газ — топливо будущего», «ТАПИ — трубопровод мира и стабильности», «Проекты по трубопроводам — ключевые элементы энергетической безопасности и устойчивости», «Монетизация газа, путь к диверсификации и росту» и «Сотрудничество в рамках соглашений о разделе продукции».

В ходе работы форума руководители отечественного ТЭК ознакомят зарубежных гостей с приоритетами энергетической стратегии Туркменистана, проектами по модернизации и диверсификации, укреплению экспортного потенциала газовой промышленности.

В приветственном обращении президента Гурбангулы Бердымухамедова участникам конгресса, говорится, что форум откроет широкие перспективы для налаживания и укрепления сотрудничества, развития дружественных связей.

Сообщается, что форум будет освещаться отечественными и мировыми СМИ.

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