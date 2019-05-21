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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Новосибирске учительницу признали виновной в экстремизме за оскорбление гражданки Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  20 мая, Болотнинский районный суд Новосибирской области признал Наталью Оганисян виновной в экстремизме — педагога с 40-летним стажем обвиняли в оскорблении матери одного из учеников.

Как сообщили новосибирские СМИ, дело против Оганисян было возбуждено в прошлом году, а весной этого года прокуратура ходатайствовала о прекращении производства, поскольку 282 статья Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») была декриминализована.

В интервью изданию «НГС» учительница заявила, что дело против нее действительно было прекращено, однако ее «все-таки признали виновной». Женщина пояснила, что будет подавать апелляцию.

Все началось, когда Наталья Оганисян на родительском собрании назвала «чуркой», «хамкой» и посоветовала выучить русский язык гражданке Узбекистана — матери одного из учеников. Та написала на Оганисян заявление в прокуратуру. На основании этого преподавателя внесли в список экстремистов и наложили на нее ограничение на использование банковских карт. Однако сама учительница отрицает, что оскорбляла родительницу.

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