МВД Таджикистана раскрыло, к каким группировкам относились убитые заключенные (фото, видео)

Саид Киёмиддин Гози, Каримов Саттор Самадович (Махсуми Саттор), Сатторов Саидмахдихон (Шайх Темур) и Гулмурод Халимов

CA-NEWS (TJ) - МВД Таджикистана опубликовало полный список убитых в ходе бунта 19 мая заключенных исправительной колонии строгого режима в Вахдате, известной в народе как «Кирпичная зона». По официальным данным, в результате бунта погибли 32 человека: 29 заключенных и 3 сотрудника исправительного учреждения.

Согласно информации из списка, 18 человек признаны причастными к «Исламскому государству», 3 – в членстве запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения (ПИВТ), 3 – в членстве в экстремистском движении «Ансоруллох», еще 3 – в членстве в Исламском движении Туркестана.

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Как сообщает ГУИН Таджикистана, организаторами беспорядков стали члены «Исламского государства», а непосредственными руководителями являются Бехруз Гулмурод – сын бывшего полковника – Гулмурода Халима, примкнувшего к ИГ и позже убитого в Сирии, Гулов Фахриддин, Шарипов Махмадулло и Хасанов Рухулло.

Согласно пресс-релизу ГУИН РТ, члены упомянутой группы вначале нанесли ножевые раны трём сотрудникам исправительного учреждения – майору Муродову Бурхониддину, майор Халимову Абдуджаббору и старшему лейтенанту Асоеву Махмуду Хамидовичу, вследствие чего они погибли, затем освободили находящихся в штрафном изоляторе восьмерых других заключённых, также являющихся членами террористической организации «Исламское государство». После этого они «зверским способом» нанесли ножевые ранения пятерым заключённым, в том числе Саиду Киёмиддину Гози, Каримову Саттору Самадовичу (Махсуми Саттор) и Сатторову Саидмахдихону (Шайх Темур), лишив их жизни, а затем избили и ранили десятки других заключённых.

Затем члены этой группы подожгли медчасть учреждения, взяли в заложники нескольких заключенных и с целью побега напали на сотрудников учреждения.

В результате ответной операции были обезврежены 24 члена этой группы, а 35 других были задержаны. Лица, взятые в заложники, были освобождены, сообщает ГУИН.

Ссылаясь на свои независимые источники и сообщения родственников заключенных, ПИВТ предполагает, что число жертв бунта было намного больше, чем об этом заявляют официальные структуры. В своем заявлении ПИВТ задается вопросом – почему вооруженные силовики для «устрашения и смирения других» выбрали в жертвы трех известных священнослужителей колонии - Махсуми Саттора, Саида Киёмиддина Гози и Шейха Темура, и каким образом они оказались в одном месте в один час.

ПИВТ требует создать независимую следственную группу из числа сотрудников международных организаций и независимых журналистов для тщательного расследования инцидента и представления результатов общественности.

Бехрузи Гулмурод, Гулов Фахриддин (по сообщению ГУИН являются организаторами бунта)

Бехрузи Гулмурод, 20-летний сын беглого полковника Гулмурода Халимова был похоронен 20 мая на кладбище его родного села Дараи Фони Варзобского района без исламской похоронной молитвы джаноза, сообщает сайт Ахбор.

Бехрузи Гулмурод и его двоюродный брат Фахриддин Халимов были в числе 29 заключенных, убитых ночью 19 мая во время бунта в колонии 3/2 под городом Вахдат. Их считают организаторами бунта.

44-летний полковник Гулмурод Халимов, который командовал ОМОН МВД, покинул Таджикистан весной 2015 года. Через несколько недель после исчезновения он выпустил видео в Интернете, где обвинил правительство Таджикистана в «анти-исламской политике» и заявил, что он в Сирии и присоединился к так называемому «халифату» ИГИЛ. Его сын Бехрузи Гулмурод в 2017 году был приговорен к 10 годам лишения свободы за попытку уехать в Сирию.

Махсуми Абдусаттор (Саттор Каримов) - убит в ходе бунта

По сообщению сайта Ахбор, он ялвяется одним из влиятельных лидеров запрещенной ныне в Таджикистане Исламской партии возрождения (ПИВТ). Он был похоронен во второй половине 20 мая на душанбинском кладбище Сариосиё, рядом с двумя основателями ПИВТ Саидом Абдулло Нури и Мухаммадшарифом Химматзода.

В сентябре 2015 года Саттор Каримов был арестован вместе с 13 другими членами руководства ПИВТ по обвинению в причастности к вооруженному мятежу генерала Абдухалима Назарзода и в июне 2016 года был осужден Верховным судом Таджикистане в закрытом процессе на 28 лет лишения свободы. Саттор Каримов отрицает все предъявленные ему обвинения и считал свой арест и приговор политически мотивированным.

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В колонии строгого режима «Кирпичная» содержатся примерно 1500 заключенных, большую часть которых составляют политические, или по выражению властей, «партийные», в том числе члены запрещенных в Таджикистане групп, как Хизб-ут-Тахрир, ПИВТ, салафиты, сообщает сайт Ахбор.