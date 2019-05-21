Монголия и департамент интеграционного развития ЕЭК обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

CA-NEWS (MNG) - 20 мая в Улан-Баторе, госсекретарь министерства иностранных дел Монголии Д.Даваасурэн провел встречу с делегацией департамента интеграционного развития Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во главе с директором Сергеем Шухно. Стороны обменялись мнениями о возможностях расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщает Монцамэ.

Также стороны договорились об организации 3-го заседания совместной рабочей группы правительства Монголии и Евразийской экономической комиссии в октябре этого года в Москве.

В ходе рабочего визита делегатов ЕЭК с 20 по 22 мая, планируются встречи с руководствами министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, главного управления по контролю качества и инспекции, управления по стандартизации и метрологии и Национальной торгово-промышленной палаты для обсуждения возможностей расширения двустороннего сотрудничества.