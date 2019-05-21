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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На выборах в Индонезии, где при подсчете голосов погибли 270 человек, выиграл действующий президент

CA-NEWS (CA) -  На выборах в Индонезии, где при подсчете голосов погибли 270 человек, выиграл действующий президент, сообщает Jakarta Globe со ссылкой на данные ЦИК.

Победу на выборах одержал действующий президент Индонезии 57-летний Джоко Видодо. Он получил большинство голосов в 21 из 34 провинций Индонезии – 55,5%. За его оппонента Прабово Субианто проголосовали 44,5% избирателей.

В конце апреля сообщалось, что более 270 сотрудников избирательных участков в Индонезии умерли от переутомления во время подсчёта голосов. Ещё более 1800 доставили в больницы. Подсчет голосов был завершен вечером 20 мая.

Индонезия впервые провела одновременные президентские и парламентские выборы 17 апреля, чтобы сэкономить бюджетные средства. В выборах приняли участие более 80% избирателей из 193 млн человек.

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