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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Американский генерал получил в подарок монгольского коня

CA-NEWS (MNG) -  Генерал Чарльз К. Браун, командующий Тихоокеанскими ВВС получил в подарок лошадь от командования ВВС Монголии, которому дал имя «Одинокая звезда Коа» (Коа - по-гавайски воин), сообщает khadlan.mn со ссылкой на сайт ВВС Тихого океана.

Как ранее сообщалось, 14 мая министр обороны Монголии Н. Энхболд принял генерала Чарльза Брауна, командующего ВВС США в Тихоокеанском регионе. На встрече обсуждались вопросы подготовки военно-воздушных сил Монголии, приема самолетов из США, а также создания отдела английского языка для военных летчиков. В течение двухдневного визита, генерал встретился с представителями обороны и военного руководства Монголии.

"Для меня большая честь находиться в Монголии, чтобы определить пути, по которым мы можем добиться прогресса вместе и мы рассчитываем на расширение сотрудничества в целях обеспечения мира и стабильности в регионе и во всем мире», сказал Браун.

В период с 14 по 28 июня, ВС Монголии и командование США по Индийско-Тихоокеанскому региону примут участие в ежегодных многосторонних учениях Khaan Quest по поддержанию мира в Монголии.

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