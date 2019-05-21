АБР одобрил заём на $170 млн для закупки Узбекистану ультрасовременных электрических локомотивов

CA-NEWS (UZ) - Азиатский банк развития (АБР) одобрил заём на сумму $170 млн.

для улучшения локомотивного парка Узбекистана посредством закупки 24

ультрасовременных электрических локомотивов. Об этом сообщили 21 мая в АБР.

Новые локомотивы позволят повысить эффективность железнодорожной системы, предлагая более чистые, надежные и эффективные услуги пассажирских и грузовых перевозок.

В рамках проекта будет предоставлено 24 электровоза, 16 из которых оптимизированы для грузовых поездов и 8 для пассажирских поездов. Эти локомотивы помогут сократить выбросы парниковых газов на 900,000 тонн в год, а также уменьшить загрязнение воздуха на местном уровне.

Локомотивное депо «Узбекистан» в Ташкенте также будет модернизировано, чтобы эффективно обсуживать потребности нового подвижного парка. ГАЖК «Узбекистон Темир Йуллари» реализует долгосрочную стратегию развития, чтобы подготовиться к транспортным потребностям страны. Общая стоимость проекта составляет $218.3 млн., при этом правительство Узбекистана предоставляет $48.3 млн. Ожидается, что проект

будет завершен к июню 2025 года.