Большинство членов Совета Безопасности ООН отказались обсуждать закон о государственном языке Украины

CA-NEWS (CA) - Большинство членов Совета Безопасности ООН не поддержали предложение Российской Федерации провести экстренное заседание по Украине, посвященное принятию закона о государственном языке. Они сочли, что в этом брифинге в настоящее время нет никакой необходимости и попросили Председателя вынести российскую просьбу на процедурное голосование, передает служба новостей ООН.



В ходе голосования шесть членов Совета Безопасности ООН - Германия, Великобритания, Польша, Франция и США и Бельгия - высказались против проведения заседания, пять проголосовали «за» и еще четыре страны воздержались. Таким образом российское предложение о проведении заседания по Украине не прошло.

25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». 15 мая его подписал президент страны - тогда еще Петр Порошенко. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя, выступая по мотивам голосования, заявил, что новый закон противоречит букве и духу минских договоренностей, которые утверждены Советом Безопасности ООН. По его словам, он нарушает права русскоговорящих украинцев и представителей нацменьшинств.

Представители США, Польши, Франции, Германии, Великобритании и Германии утверждают, что вопрос о языке не должен в срочном порядке обсуждаться в Совбезе ООН.

«Мы не видим необходимости в этом брифинге. Мы усматриваем в этом предложении попытку России отвлечь внимание от мирной и демократической передачи власти в соседней стране», - сказал представитель США Джонатан Коэн. Он поздравил нового президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией, приветствовал его обещание добиваться национального единства в стране и заявил о готовности сотрудничать с новой администрацией.