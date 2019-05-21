Похищавшую платежные терминалы преступную группу задержали в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области полиция задержала преступную группу, промышлявшую кражами и грабежом, передает ДП.



Преступная группа состояла из пятерых ранее судимых, которым сейчас инкриминируется 9 эпизодов преступлений, совершенных с марта по май месяц в Талгарском и Енбекшиказахском районах.

«В состав группы входили молодые ребята, старшему из которых 28, младшему 21 год. Все являются жителями Талгарского района. Во всех случаях подозреваемые совершали кражи платежных терминалов. Несколько фактов попало под камеры видеоналюдения, в одном из которых охранник дал отпор ворвавшимся грабителям. Два терминала, брошенных на пустырях в раскуроченном виде уже обнаружены и приобщены к материалам расследования в качестве вещественных доказательств. Причиненный потерпевшим ущерб пока подсчитывается» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что сейчас задержанные лица проверяются на причастность к другим преступлениям по региону.

«Все пятеро подозреваемых помещены под стражу в изолятор временного содержания. Досудебное расследование находится в производстве сотрудников Талгарской районной полиции» - дополнили в пресс-службе.