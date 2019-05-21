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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Национальный банк Таджикистана разъяснил причины дефицита доллара

CA-NEWS (TJ) -  Национальный банк Таджикистана объяснил причины острой нехватки американского доллара на внутреннем валютном рынке, сообщает Азия Плюс.

Основными причинами повышения спроса на доллар в регуляторе назвали рост отрицательного торгового баланса страны (превалирование импорта над экспортом) и сезонное увеличение производственной и коммерческой деятельности в весеннем периоде.

Кроме того, в регуляторе отметили рост валютных расходов государственного бюджета для строительства стратегических объектов и погашение государственного долга, что также влияет на объем наличности валюты на рынке.

«Пользуясь повышением спроса и недостаточным предложением иностранной валюты, некоторые субъекты спекулируют на неофициальном валютном рынке, что, в свою очередь, и является причиной существенной разницы между официальным и неофициальным курсом иностранной валюты», - отметили "АП" в Нацбанке.

В регуляторе подчеркнули, что для предотвращения деятельности неофициальных валютных рынков работают постоянно-действующие группы из числа сотрудников Генеральной прокуратуры и НБТ, которые пересекают проведение незаконных валютных операций.

По данным регулятора, ежедневно кредитные организации с целью продажи предоставляют наличную иностранную валюту на сумму $1,5 млн.

На валютном рынке Таджикистана в последние недели ощущается острая нехватка американской валюты.

В банковских центрах обмена валюты практически отсутствует доллар, его можно получить лишь в некоторых банках в ограниченном объеме: не более $200 в одни руки.

Валютные запасы банков обычно заканчиваются до наступления обеденного перерыва. Таким образом, валюту даже в таких ограниченных размерах удается получать лишь не многим желающим.

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