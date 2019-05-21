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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ВОЗ примет новую версию списка заболеваний

CA-NEWS (CA) -  Всемирная организация здравоохранения, как ожидается, примет новую версию своего списка заболеваний, которая будет включать в себя "игровую зависимость", передает NHK.

Ежегодная ассамблея ВОЗ начала работу в Женеве 20 мая.

Зависимость от онлайновых игр стала проблемой во всем мире.

Кроме того, список заболеваний не будет больше определять гендерное несоответствие как психическое нарушение. Очевидно, этот шаг направлен на сокращение дискриминации в отношении трансгендерных лиц.

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