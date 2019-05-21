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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте завершили прокладку первого подземного тоннеля метро на Юнусабаде

CA-NEWS (UZ) -  Узбекские железнодорожники при помощи германского тоннелепроходческого щита “Herrenknecht” проложили тоннель протяженностью порядка 1,5 километра в сторону станции «Шахристанская».

Как отметили в пресс-службе компании "Узбекистон темир йуллари", эта многотонная машина выполнила не только проходческую работу, но и одновременно укрепила за собою бетонированный подземный проход, состоящий из 938 тюбингов.

В настоящее время работы по реализации второго этапа строительства продления Юнусабадской ветки продолжаются. Прокладка тоннеля осуществляется открытым и закрытым способом. Строительство участка, где ведутся работы открытым способом тоже близятся к логическому завершению.

Общая длина планируемой к прокладке новой железной дороги составляет 2,93 километра. В строительно-буровых и монтажных работах задействованы более 180 высококвалифицированных инженеров и строителей, которые работаю круглосуточно. Привлечены порядка 40 современных строительных машин, специализированной техники и оборудования.

Проект планируется завершить к концу текущего, 2019 года. По завершении этой масштабной созидательной работы, Юнусабадскую ветку метро продлят две станции «Туркистан» и «Юнусабад», каждая из которых будет оформлена на основе традиций национальной восточной архитектуры.

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