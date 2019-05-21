В Караганде проводят профилактику карманных краж

CA-NEWS (KZ) - Местом совершения карманных краж, как правило, являются территории, наибольшего скопления людей. В первую очередь это рынки, крупные торговые дома, различные места развлечений, парки, магазины и общественный транспорт, сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области Казахстана.

Объектом преступных посягательств обычно становятся деньги и мобильные телефоны. Поэтому портмоне, кошелек, мобильные телефоны должны быть спрятаны в закрытых внутренних карманах.

Зачастую в краже участвуют несколько преступников, между которыми строго распределены обязанности, один отвлекает внимание жертвы, второй наблюдает за обстановкой, а третий, исполнитель, который совершает кражу.

Рекомендуется не привлекать внимание преступника и без необходимости не доставать ценности. В случае кражи, обратиться в полицию по номеру «102».