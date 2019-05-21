CA-News запускает официальный канал в Telegram. Присылайте нам Ваши новости

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CA-NEWS (UZ) - С 21 мая CA-News запускает свой официальный Telegram-канал. Пользователи смогут получать уведомления о срочных новостях в Центральной Азии и по всему миру, просматривать фото, видео и аудиоматериалы!

Наш Telegram-канал доступен по ссылке.

CA-News также запускает рубрику: «Прислано на Telegram». Вы можете отправлять нам свои истории и события, в которых вы стали свидетелем. Отправляйте нам ваши фото, видео и аудио материалы на Telegram +996554202987 или на почту: canews@asia.com.

В случае необходимости Анонимность гарантируем!

Вся информация, опубликованная в рубрике «Прислано на Telegram» может быть оспорена. Присылайте ваши опровергающие материалы.

Напоминаем, мы есть в Twitter.