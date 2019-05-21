Кандидат на место посла США в Туркменистане Мэттью Климов выступил с заявлением

CA-NEWS (TM) - 16 мая кандидат на место посла США в Туркменистане Мэттью Климов (Matthew S. Klimow), номинированный на эту должность президентом Дональдом Трампом в середине марта, выступил перед американским сенатом с заявлением, в котором рассказал о своих планах, в случае если его кандидатура будет утверждена на эту должность, сообщает Хроника Туркменистана.

Оригинальный текст на английском языке доступен по ссылке.

Климов подчеркнул геополитическую важность Туркменистана, который имеет длинные границы с Афганистаном и Ираном, имеет значительные запасы газа и может послужить связующим звеном между Кавказом, странами Центральной Азии и другими регионами.

Серьезными проблемами для центральноазиатской страны Климов назвал сложных соседей, ненадежные границы, терроризм и наркотрафик.

Кроме того, по его мнению, на Ашхабад оказывают серьезное экономическое и политическое давление Россия и Китай.

В случае если его кандидатура будет утверждена, Климов пообещал поддержать усилия Туркменистана для стабилизации ситуации в Афганистане.

Также было заявлено о намерении оказать Туркменистану поддержку для решения экономических проблем, усилив его интеграцию в региональные и глобальные рынки, что может открыть новые возможности для американских инвесторов.

Климов также заявил, что поддержит диверсификацию экспорта туркменского газа через Каспийское море и в направлении Южной Азии.

Говоря о сложностях, кандидат на пост посла упомянул цензуру и отсутствие доступа населения к независимым информационным изданиям, нарушения прав человека, в том числе использование принудительного труда на хлопковых полях и ограничения на религиозную деятельность, пообещав работать и в этом направлении.