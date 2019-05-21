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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мамин поручил акимам регионов взять организацию летнего досуга детей на особый контроль

CA-NEWS (KZ) -  Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил акимам регионов взять организацию летнего досуга детей на особый контроль, сообщает пресс-служба правительства.

«Вопрос организации отдыха детей очень важный. Он касается каждой семьи», — подчеркнул Глава Правительства РК Аскар Мамин.

Полный охват детей отдыхом и занятостью планируется обеспечить в Карагандинской, Алматинской, Павлодарской областях. Остальным регионам Премьер-Министр РК поручил в срочном порядке принять меры по организации на должном уровне отдыха и обеспечению занятостью детей в летний период.

«Дети в период каникул должны иметь бесплатный доступ в музеи, театры, заповедники, национальные парки, спортивные объекты. Необходимо организовывать тематические встречи, мероприятия, выезды, — сказал А. Мамин. — Для организации летнего досуга следует активнее вовлекать меценатов, положительные примеры у регионов имеются».

В рамках организации мероприятий летнего отдыха Премьер-Министр РК подчеркнул важность обеспечения безопасности детей и поручил органам внутренних дел, образования, здравоохранения, акимам регионов мобилизовать работу соответствующих служб.

В целях охраны и укрепления здоровья детей, формирования здорового образа жизни особое внимание поручено уделить качеству питания в общественных местах, санитарному уровню точек питания и досуговых помещений.

«Все лагеря должны быть обеспечены медицинскими работниками и соответствующими педагогическими кадрами», — подчеркнул Аскар Мамин.

По итогам рассмотрения вопроса были поддержаны предложения Министерства образования и науки РК по расширению количества лагерей на следующий год.

«Необходимо провести работу по открытию до тысячи новых летних лагерей при санаториях, турбазах и в Национальных парках, вузах, реанимировать бездействующие лагеря. Это позволит полностью охватить детей летним отдыхом», — отметил А. Мамин и поручил акимам регионов взять детский отдых на особый контроль и обеспечить максимальный охват детей отдыхом и занятостью.

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