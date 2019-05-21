Багбан Таймбетов назначен прокурором Северо-Казахстанской области

CA-NEWS (KZ) - По согласованию с главой государства Касым-Жомартом Токаевым приказом генерального прокурора Казахстана от 20 мая т.г. прокурором Северо-Казахстанской области назначен государственный советник юстиции 3 класса Багбан Таймбетов.

Биография:

Б.Таймбетов родился в 1963 году. Окончил Казахский государственный университет им.С.М.Кирова по специальности «правоведение».

Службу в органах прокуратуры начал в 1989 году.

Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Был заместителем прокуроров Карагандинской, Кызылординской областей и города Алматы, а также прокурором Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей.

Стаж службы в органах прокуратуры более 27 лет.

За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного порядка Указом Главы государства награжден орденом «Даңқ» II степени.