2019-2021 годы в Казахстане на территории СЭЗ и ИЗ будут введены порядка 320 проектов

Министр индустрии и инфраструктурного развития Р. Скляр

CA-NEWS (KZ) - 21 мая в Казахстане на заседании правительства, под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития специальных экономических (СЭЗ) и индустриальных зон (ИЗ). С 2019 по 2021 годы на территории СЭЗ и ИЗ будут введены порядка 320 проектов, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Р. Скляр сообщил, что бюджетные затраты на строительство инфраструктуры всех СЭЗ составили 314,3 млрд тенге (около $830 млн 428 тыс), при этом объем привлеченных инвестиций составил порядка 910 млрд тенге (около $2,5 млрд).

«Всего на территориях СЭЗ запущено 183 проекта, из которых с иностранным участием 46 проектов. Создано 15,5 тыс рабочих мест. В бюджет в виде налогов возвращено порядка 150 млрд тенге (более $396,3 млн)», - сказал Р. Скляр.

На индустриальных зонах запущено 168 производств, с объемом инвестиций около 183 млрд тенге ($483,5 млн). Создано более 8,5 тыс. рабочих мест. На инфраструктуру ИЗ вложено 85,9 млрд тенге (почти $227 млн).

Как сообщил Р. Скляр, к 2021 году на территориях СЭЗ будет реализовано 147 проектов на сумму более 2 трлн тенге (более $5 млрд). В 2019 году будет запущено 36 проектов на общую сумму более 160 млрд тенге (почти $422,8 млн), с созданием порядка 1200 новых рабочих мест.

На территории Индустриальных зон будет введено к 2021 году 173 проекта на сумму около 520 млрд тенге (почти $1 млн 374 тыс). Из них в текущем году будет реализовано 40 проектов на общую сумму порядка 163 млрд тенге (более $430 млн).

Вице-министр энергетики А. Магауов, в свою очередь, доложил о развитии СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». Так, по состоянию на 1 мая 2019 года с начала реализации СЭЗ объем производства продукции составил 10,1 млрд тенге (более $26,6 млн), создано 2600 рабочих мест. Основными проектами СЭЗ являются - производство полипропилена и полиэтилена общей стоимостью $9 млрд.

О работе Фонда «Самрук-Казына» в деятельности специальных экономических зон доложил управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Казына» А. Пирметов. По его словам, в октябре 2016 года были приняты в эксплуатацию все 68 объектов инфраструктуры СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». В июле 2015 года начата эксплуатация Сухого порта СЭЗ Хоргос. С 29 июля 2015 года по 1 мая 2019 года сухим портом обработано 317,4 тыс. контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). В 2018 году на СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» освоено свыше 9,3 млрд тенге (более $24,5 млн) частных инвестиций.

Председатель правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» А. Есимов отметил, что Фонд ведет основное строительство инфраструктуры, среди которых самым крупным проектом является газотурбинная станция. Строительство планируется завершить на год раньше - в конце 2020 года.

Также заслушан ряд регионов, в управлении которых находятся специальные экономические и индустриальные зоны. О текущем развитии СЭЗ и ИЗ в регионах доложили аким г. Шымкент Г. Абдрахимов, аким Костанайской области - А. Мухамбетов, Жамбылской - А. Мырзахметов.

Заместитель премьер-министра РК Ж. Касымбек отметил, что месяцем ранее в закон о специальных экономических и индустриальных зонах внесен ряд изменений, который упрощает процедуры получения государственных мер поддержек, в то же время, повышает требования к управляющим компаниям. Работа в данном направлении будет продолжена.

По данным МИИР РК, в настоящее время в стране созданы и функционируют 12 СЭЗ и 23 ИЗ.