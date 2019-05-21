На кыргызско-таджикской границе произошел инцидент

CA-NEWS (TJ) - В селе Карабак Баткенского района в местности Эски мазар произошла словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и пограничным нарядом Таджикистана. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

По его данным, конфликт разгорелся из-за того, что неизвестные лица взломали дверь сарая, где хранились рабочие инструменты, принадлежащие гражданам Кыргызстана. «Здание сарая находится в 5 -6 метрах от условной линии государственной границы на территории Республики Таджикистан. Данный участок местности не описан, но фактически использовался гражданами Кыргызстана», - отмечает Госпограничная служба.

«Кыргызстанцы хотели починить дверь, однако пограничный наряд Таджикистана воспрепятствовал этому. Пограничники Кыргызстана прибыли на место конфликта и провели переговоры с пограничными представителями Таджикистана, по итогам которых таджикская сторона согласилась с тем, чтобы кыргызстанцы провели работы по восстановлению двери сарая и его дальнейшему использованию. Таджикская сторона также провела разъяснительную работу с пограничным нарядом, который нес службу на данном участке границы», - говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что военнослужащие ГПС КР совместно с представителями органов местного самоуправления провели разъяснительную работу с местным населением.