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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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США отложили запрет на ведение бизнеса с Huawei
// Frank Hoermann / Globallookpress.com

CA-NEWS (CA) -  Министерство торговли США объявило о временном разрешении на ведение бизнеса с китайской корпорацией Huawei. Оно будет действовать до 19 августа. Отсрочка не влияет на введенный президентом США Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения в отношении компании из КНР, передает "Ъ".

Послабление даст Huawei и партнерам «обеспечить работу сети и оборудования, включая обновления и исправления программного обеспечения, в соответствии с юридически обязывающими контрактами и соглашениями», приводит AFP выдержку из сообщения министерства.

В понедельник стало известно, что сотрудничество с китайской корпорацией приостановили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другие американские производители микрочипов и программного обеспечения. Но пострадает от решения господина Трампа не только Huawei: если действие запрета затянется, то о скором распространении сетей 5G во всем мире можно будет забыть.

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