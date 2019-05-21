Четверо узбекистанцев пострадали в ДТП в Казахстане, один из них в реанимации

Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) - Четверо узбекистанцев пострадали 18 мая в ДТП на 82-м километре автодороги "Бейнеу – Тажен", что на юго-западе Казахстана.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана, в результате ДТП на месте происшествия погиб гражданин Турции, остальные были госпитализированы в Бейнеускую районную больницу.

В настоящее время гражданин Узбекистана 28-летний Аширов Бобомурад находится в реанимационном отделении указанного медицинского учреждения. Остальные пострадавшие были выписаны, включая граждан Узбекистана - 29-летний Дурдимурод Аширов, 39-летний Каримбой Шавкумов и 35-летний Хайитмурод Гусаров.

В целях оказания практической помощи пострадавшим узбекским гражданам, в том числе квалифицированной медицинской помощи Б.Аширову, Посольство установило прямые контакты с администрацией Мангистауской области и Бейнеуского района. В настоящее время предпринимается меры по скорейшему возвращению наших граждан в Узбекистан.

Как отмечается в сообщении,ДТП произошло с участием легкового автомобиля «Лада-Ларгус», в котором находились 7 человек, в том числе 4 гражданина Узбекистана.

В целях оказания практической помощи пострадавшим узбекским гражданам посольство установило прямые контакты с администрацией Мангистауской области и Бейнеуского района. В настоящее время предпринимается меры по скорейшему возвращению граждан в Узбекистан.