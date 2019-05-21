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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Жителей ряда сёл в Узбекистане эвакуировали из-за опасности затопления

CA-NEWS (UZ) -  Наводнения в Пахтачинском районе Самаркандской области, прошедшие 18 и 19 мая, повредили дома многих сельчан.

По данным местных СМИ, наводнение затронуло в основном дома в махаллях "Фай", "Гулистан" и селе "Тошкувур".

«Пока нет точной информации о пострадавших и повреждениях», - отмечается в сообщениях СМИ.

Вечером 18 мая жители сёл Коратепа и Тошкувур были срочно эвакуированы в банкетные залы "Ором" и "Висол", расположенные на близлежащей горной местности.

Жители махалли "Фай" были 19 мая в 2:40 утра были срочно эвакуированы на холмы, вблизи данного населённого пункта.

В настоящее время администрация района принимает срочные меры для ликвидации последствий наводнения.

Ранее, 5-7 апреля, из-за проливных дождей в Кашкадарьинской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской и Сурхандарьинской областях произошли ряд наводнений. Сообщалось, что около 200 домов были затоплены.

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