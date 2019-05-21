В Таджикистане демонтируют незаконно построенные гробницы и мавзолеи

CA-NEWS (TJ) - Власти Таджикистана поручили демонтировать большие гробницы, построенные без разрешения на территории кладбищ страны.

Проверяют кладбища на законность построек на их территории сотрудники специального управления Генпрокуратуры по контролю за землей совместно с представителями комитетов по землеустройству и городских и районных администраций.

Один из участников группы из Хатлонской области сказал, что многие кладбища построены нелегально и во многих городах и районах население преобразовало под кладбища пахотные земли, а в некоторых местах жители самовольно заняли кладбища и построили на их территории жилые дома.

«В ходе проверки было установлено, что ни один мавзолей в Хатлоне не имеет официальных документов. Согласно постановлению правительства «О порядке содержания и использования кладбищ», под охраной находятся те мавзолеи, которые имеют историческую ценность. Другие мавзолеи, которые построены самовольно на большом участке кладбища и владельцы которых не смогут доказать историческую важность объекта, согласно закона будут демонтированы. Небольшие гробницы, которые занимают небольшую территорию, возможно, будут сохранены», - сказал собеседник.

После гражданской войны в Таджикистане состоятельные граждане стали самовольно устанавливать над могилами предков большие гробницы, постройки не имеют официальных документов и не соответствуют нормам архитектуры. В настоящее время в стране запрещено строительство гробниц.

За последние века люди возводили гробницы над могилами известных священнослужителей, сейчас многие такие места официально признаны объектами культурно-исторического наследия. Такие гробницы можно увидеть во многих городах и районах, они превратились в места паломничества.

В 2017 году правительство страны приняло постановление «О порядке содержания и использования кладбищ», в котором регулируются все действия на кладбищах и правила захоронения. Так, каждая могила не должна превышать в длину 2 метра, а в ширину 1,5 метра. Надгробие не должно превышать в высоту 1,5 метра.