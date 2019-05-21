Турецкие дальнобойщики застряли на туркмено-узбекской границе

CA-NEWS (TM) - Почти сто турецких дальнобойщиков из Таджикистана застряли на границе Узбекистана. Как передает сайт Ensonhaber, дальнобойщики в течение 26 дней не могут проехать Туркменистан.

Сообщается, что из-за дипломатических проблем между Туркменистаном и Таджикистаном, турецкие фуры, которые доставляют в различные компании Турции товары из Таджикистана в виде хлопка, пряжи, меди не могут проехать через территорию Туркменистана.

По словам одного из водителей грузовиков Джихана Тунча, они связывались с властями Узбекистана, но с их стороны в качестве альтернативы Туркменистану была предложена дорога через Казахстан. Но водители отказываются от такого варианта из-за того, что казахстанская таможня не принимает и требует оплачивать груз превышающий 22 тонны.

Джихан Тунч так же рассказал, что в месте, в котором они застряли водятся змеи и они убивают по 3-4 змеи в день.

Другой водитель Хейбет Алтекин заявил, что они также связывались с посольством Турции в Узбекистане. По его словам, эту ситуацию может решить правительство Турции. «Я обращаюсь к властям. Здесь было три иранских грузовика, но они были пропущены при помощи вмешательства иранского консульства. Мы ждем тут уже 30 дней», - сказал он.