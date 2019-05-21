Иммиграционное агентство Монголии начало выдавать электронные визы иностранным гражданам

CA-NEWS (MNG) - Иммиграционное агентство Монголии начало выдавать электронные визы иностранным гражданам, сообщает khadlan.mn.

Иммиграционное агентство Монголии оказывает так называемые «e-Immigration» услуги с 2017 года. Основными функциями агентства являются выдача визы, визового разрешения, вида на жительство, регистрация и контроль иностранных граждан, а также контроль и устранение нарушений.

Агентство вводит пошаговые действия в направлении применения передовых информационных технологий для обеспечения своевременного и ориентированного на граждан обслуживания. Кроме того, правительство Монголии объявило 2019 год «Годом государственной службы, ориентированной на граждан».

В этих рамках эта организация начала предоставлять электронную услугу по выдаче виз. «Визовое разрешение» означает разрешение, выданное Министерством иностранных дел или Иммиграционным агентством Монголии дипломатическим представительствам Монголии за рубежом и пограничным контрольно-пропускным пунктам для выдачи виз иностранным гражданам.

Иммиграционное агентство Монголии только начало в электронном виде получать заявления на выдачу виз временным посетителям на 31-90 дней и многократную 30-дневную визу, выданную в дипломатических и консульских представительствах Монголии, а также все виды виз, выданные в международных пограничных пунктах Монголии.

Получить электронную услугу можно, посетив и зарегистрировавшись на веб-странице «E-VISA», которая находится в правом верхнем углу официального сайта Иммиграционного агентства Монголии - immigration.gov.mn.

Когда зарегистрированный пользователь читает инструкцию и вводит необходимые документы в систему, сотрудники Иммиграционного агентства Монголии принимают заявление. Если документы, отправленные в электронном виде, заполнены, сотрудники визы отправят разрешение на визу по электронной почте или сообщением в течение 3 рабочих дней.