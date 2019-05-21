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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Миллиардер Фаттах Шодиев рассказал узбекскому ТВ с чего начался его успех

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 18-19 мая проходил Международный форум выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Для участия в форуме также прибыл член Попечительского совета МГИМО, член Совета директоров Евразийского банка, совладелец ERG (Евразийская группа) и IMR (International Mineral Resources) Фаттах Шодиев.

О том, какими были студенческие годы, чем запомнилась учеба в МГИМО, какой его самый успешный проект в бизнесе, в какие социальные проекты инвестирует в Узбекистане, Фаттах Шодиев поделился в эксклюзивном интервью телеканалу Uzreport.

Напомним, ранее сообщалось, что Фаттах Шодиев выделил 40 млрд сумов ($4,7 млн) на развитие Сырадрьинской области, где он начал свою трудовую деятельность.

Фаттах Шодиев родился 15 апреля 1953 года в Ташкенте, с отличием окончил МГИМО по специальности «Международное Право». Кандидат политических наук, член Академии естественных наук Республики Казахстан, автор более 30 научных работ по истории, экономике и политике Японии.

После окончания МГИМО Ф. Шодиев работал советником Советского торгового представительства в Японии (1976-1979 гг.), ведущим специалистом по советско-японским экономическим отношениям в Министерстве торговли СССР (1979-1989 гг.).

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