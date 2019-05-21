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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нацбанк Казахстана выпустил памятные монеты к пятилетию ЕЭС

CA-NEWS (KZ) -  21 мая Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «Евразийский экономический союз 5 лет» из золота номиналом 50 000 и 500 тенге, и из серебра номиналом 500 тенге, которые приурочены к пятилетию со дня создания Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба нацбанка РК.

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На лицевой стороне монет в центральной части изображен герб Казахстана. По окружности монет размещены соответствующие им номиналы, надписи «QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY» и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN», и надписи обозначающие металл, из которого изготовлены монеты, их пробу и массу.

На оборотной стороне в центральной части изображены официальная эмблема ЕЭС и цифра «2019», обозначающая год чеканки. Вокруг эмблемы композиция из ленточных орнаментов и государственных флагов стран-участниц Евразийского экономического союза.

В верхней части монеты – товарный знак (логотип) Национального банка РК. По окружности монеты надписи «EÝRAZIALYQ EKONOMIKALYQ ODAQ. 5 JYL» и «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ. 5 ЛЕТ».

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей.

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