Деятельность террористов ИГ выходит далеко за пределы Ирака и Сирии

CA-NEWS (CA) - Террористические группировки, в том числе ИГ (ИГИЛ), «Аль-Каида» и аффилированные с ними организации, активизировали нападения на места отправления религиозных обрядов, они берут на вооружение новые технологии и укрепляют свои филиалы по всему миру. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сообщил председатель Контртеррористического комитета Постоянный представитель Перу при ООН Густаво Меса-Куадро, передает служба новостей ООН.



20 мая перед Советом Безопасности о своей деятельности отчитались председатели целых трех комитетов — Комитета по санкциям против ИГИЛ и «Аль-Каиды», Контртеррористического комитета и Комитета (1504) по предотвращению попадания в руки террористов оружия массового уничтожения.

Террористы стали действовать насилию на почве расизма, женоненавистничества, антисемитизма и исламофобии

«Большую озабоченность вызывают не только действия иностранных боевиков-террористов, которые все еще бесчинствуют в зонах конфликта, но также и те, кто возвращается [на родину] или переселяется, в том числе и со своими семьями. Потенциальную опасность представляет и предстоящее освобождение террористов, находившихся в заключении», - заявил Густаво Меса-Куадро.

Он отметил, что в последнее время появляются новые формы и проявления воинствующего экстремизма и терроризма. Он напомнил о существовании групп, «прибегающих к насилию на почве расизма, нетерпимости, женоненавистничества, антисемитизма и исламофобии».

«В последние шесть месяцев наблюдалась эскалация насилия в отношении религиозных объектов, при этом преступники не ограничивались посягательствами на какую-либо одну конфессию или веру. Нападения были совершены в Буркина-Фасо, Мали, Нигере, Новой Зеландии, Шри-Ланке и США», - сказал посол Перу.

Говоря о новых тенденциях в этой сфере, председатель Контртеррористического комитета отметил, что террористы все чаще задействуют потенциал преступных группировок, расширяют подрывную деятельность в транснациональном масштабе. К тому же экстремисты и террористы активно используют современные цифровые технологии, в том числе с целью радикализации и вербовки новых сторонников.

Опасность попадания химического и биологического оружия в руки террористов все еще реальна

Председатель Комитета, призванного не допустить попадания в руки террористов оружия массового уничтожения, Постоянный представитель Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани выступил от своего имени и от имени председателя Комитета по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». По его словам, вероятность того, что террористы и другие преступники могут завладеть ядерным, химическим или биологическим оружием, сохраняется и снизить ее можно только путем ужесточения контроля за арсеналами этих видов вооружений и средствами их доставки.

Он подчеркнул, что деятельность террористов ИГИЛ выходит далеко за пределы Ирака и Сирии. Теряя контроль над сирийскими и иракскими территориями, лишившись большей части нефтяной инфраструктуры, боевики ИГИЛ выискивают новые источники доходов.

«Комитеты и их экспертные группы разделяют понимание того, что, несмотря на военное поражение, ИГИЛ остается глобальной организацией, имеющей централизованное управление. Она продолжает финансировать и преобразовать свои филиалы, обходясь имеющимися ограниченными возможностями», - сказал Диан Трианшах Джани.

Говоря о сотрудничестве с государствами, посол Индонезии рассказал, что члены Комитета по ИГИЛ и «Аль-Каиде» и Комитета 1540 в декабре 2018 года встречались с представителями госдепартамента США, а в феврале 2019 года - с Федеральной службой безопасности России.

Члены афганского «крыла» ИГИЛ» должны быть включены в «черный» список Совета Безопасности ООН

Выступая на заседании Совбеза, представитель Российской Федерации Геннадий Кузьмин напомнил о нарастающем присутствии ИГИЛ в Афганистане, что может обернуться дальнейшей экспансией боевиков в государства Центральной Азии. В этой связи он предложил включать в антитеррористический санкционный список Совета Безопасности ООН все лица и организации, связанные с афганским «крылом» ИГИЛ».

«Именно эти формирования, несмотря на имевшие место определенные потери на Севере, по-прежнему остаются одним из ключевых факторов дестабилизации обстановки в стране. Активность ИГИЛ в Афганистане подпитывается в том числе и иностранными террористами-боевиками, получившими боевой опыт в Сирии и Ираке», - отметил российский представитель.

Геннадий Кузьмин предположил, что «по мере урегулирования ситуации в Сирии террористы, в том числе получившие практический опыт в области химического вооружений, будут пытаться скрыться в третьих странах». В этой связи он напомнил об инициативе Российской Федерации разработать и принять конвенцию по борьбе с актами химического и биологического терроризма.

Комитет ООН по санкциям против ИГИЛ и «Аль-Каиды», Контртеррористический комитет и Комитет (1540) по предотвращению попадания в руки террористов и других преступников оружия массового уничтожения действуют в рамках Совета Безопасности ООН.

Комитет по ИГИЛ и «Аль-Каиде» ведет «санкционный список» лиц и организаций, занимающихся террористической деятельностью и связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ или поддерживающих их. Этот список постоянно пополняется именами новых лиц и названиями новых организаций. Он на регулярной основе предоставляется всем государствам, которые обязаны заморозить банковские счета всех указанных в нем лиц и запретить им въезд на свою территорию.

В 2014 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1540, в которой содержится призыв к государствам-членам поставить под жесткий контроль все существующие системы оружия массового уничтожения и принять эффективные законы, запрещающие любому негосударственному субъекту производить, приобретать, перевозить или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и владеть им. Для реализации этих положений был создан вспомогательный орган Совета Безопасности ООН - Комитет 1540.

Контртеррористический комитет (КТК) был учрежден резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности, принятой единогласно 28 сентября 2001 года, сразу после террористических нападений 11 сентября в Соединенных Штатах. Перед Комитетом была поставлена задача осуществлять контроль за укреплением правовых и институциональных возможностей всех государств в области борьбы с терроризмом как в собственной стране, так и в своих регионах и во всем мире.