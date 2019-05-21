В Туркменистане создан Совет по снижению сейсмического риска

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о создании межведомственного совета по снижению сейсмического риска в сейсмоопасных зонах страны, передает госинформагентство ТДХ.

Сообщается, что совет создан в целях обеспечения безопасных социально-бытовых, экономических и экологических условий для населения, проживающего в сейсмоопасных зонах страны, определения и учёта уровня сейсмической опасности, снижения влияния потенциально возможных землетрясений.

23 января президент утвердил программу «Снижение сейсмического риска в сейсмически опасных зонах Туркменистана» и плана мероприятий ее реализации.