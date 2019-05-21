В Праге состоялись переговоры глав МИД Монголии и Чехии

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар по приглашению своего чешского коллеги Томаша Петршичека с 20 по 21 мая находится с официальным визитом в Чешской Республике. Это первый визит министра иностранных дел Монголии в Чешскую Республику после распада Чехословакии в 1993 году, передает Montsame.



В первый день визита монгольский дипломат провел официальные переговоры со своим чешским коллегой Томашем Петршичеком, в ходе которых состоялся обмен мнениями по вопросам расширения двустороннего сотрудничества в торговой, экономической, сельскохозяйственной, культурной и образовательной сферах, решения вопросов социальной защиты монгольских граждан в Чехии, упрощения условий взаимных поездок граждан двух стран, совместного празднования 70-летия установления дипломатических отношений, отмечаемого в 2020 году.

Глава МИД Д.Цогтбаатар выразил признательность Чешской Республике, которая внесла значительный вклад в строительное созидание и подготовку квалифицированных кадров для Монголии. “Мы имеем все возможности для углубления традиционных дружественных отношений, в том числе связей между деловыми кругами двух и наращивания взаимовыгодного сотрудничества”, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Монголии.

Томаш Петричек, со своей стороны отметил, что, несмотря на географическую удаленность, страны успешно прошли период перехода к демократии и рыночной экономике, сохраняя и развивая демократические ценности. Он также подчеркнул, что отношения с Монголией являются одним из главных внешнеполитических приоритетов Чехии.