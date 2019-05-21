Спецслужбы Узбекистана пресекли попытку незаконного вывоза $800 тысяч в Кыргызстан

CA-NEWS (UZ) - В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления Службы государственной безопасности по Ферганской области, были остановлены два автомобиля на автомагистрали «Ташкент - Андижан».

При осмотре машин в салонах и багажном отделении была обнаружена крупная сумма долларов США. Так, в первой автомашине обнаружено 423871 доллар, а во второй - 388659 долларов, всего было изъято 812 тысяч 530 долларов США.

Владельцами автомобилей являются жители Коканда, сообщили местные СМИ.

В ходе следтсвия были задержаны и другие лица, причастные к этому делу. Главарем группировки оказался уроженец Узбекистана Обид Халимов, проживавший 13 лет в Саудовской Аравии. После возвращения на родину он организовал группу по перевозке валюты, в которую привлек своего племянника, проживающего в Ташкенте, брата жены, и еще троих граждан. Они занимались незаконным провозом в Кыргызстан иностранной валюты в крупном размере.

В настоящее время Управлением СГБ по Ферганской области возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия. Также принимаются меры по выявлению других лиц, причастных к этому делу.