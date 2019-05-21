РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Спецслужбы Узбекистана пресекли попытку незаконного вывоза $800 тысяч в Кыргызстан

CA-NEWS (UZ) -  В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления Службы государственной безопасности по Ферганской области, были остановлены два автомобиля на автомагистрали «Ташкент - Андижан».

При осмотре машин в салонах и багажном отделении была обнаружена крупная сумма долларов США. Так, в первой автомашине обнаружено 423871 доллар, а во второй - 388659 долларов, всего было изъято 812 тысяч 530 долларов США.

Владельцами автомобилей являются жители Коканда, сообщили местные СМИ.

В ходе следтсвия были задержаны и другие лица, причастные к этому делу. Главарем группировки оказался уроженец Узбекистана Обид Халимов, проживавший 13 лет в Саудовской Аравии. После возвращения на родину он организовал группу по перевозке валюты, в которую привлек своего племянника, проживающего в Ташкенте, брата жены, и еще троих граждан. Они занимались незаконным провозом в Кыргызстан иностранной валюты в крупном размере.

В настоящее время Управлением СГБ по Ферганской области возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия. Также принимаются меры по выявлению других лиц, причастных к этому делу.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Намангане состоялось открытие совместных учений армий Узбекистана и Беларуси
  • Очаг возникновения чумы приходится на Центральную Азию, - The Atlantic
  • В колонии Таджикистана сторонники ИГ устроили бунт: есть погибшие
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×