В ашхабадском аэропорту призывника забрали в армию сразу после прибытия из Москвы

CA-NEWS (TM) - На прошлой неделе туркменского студента, обучающегося в одном из зарубежных вузов, забрали в армию в международном аэропорту Ашхабада, сразу же после прибытия рейсом из Москвы, сообщает Азатлык.

После задержания сотрудники правоохранительных органов продержали студента в аэропорту около двух часов, затем прибыли работники местного военного комиссариата и прямо из аэропорта забрали его на военную службу.

Редакция воздерживается от публикации данных о личности задержанного студента, места его обучения и даты происшествия, в целях его безопасности. Получить комментарий по данному вопросу в министерстве обороны не удалось, отмечает Азатлык.

Текущий призыв на срочную военную службу в Туркменистане был объявлен 20 марта этого года.

В нынешнем году представители военного ведомства Туркменистана усилили меры по выявлению молодых людей для призыва в армию.

В конце апреля представители военных комиссариатов Ашхабада звонили родителям туркменистанцев, обучающихся за пределами страны, с требованием их возвращения в страну для выполнения воинского долга.

Ранее сообщалось, что родители пишут расписки о том, что обязуются в том, что после окончания учебы сын вернется в Туркменистан и отслужит в армии.