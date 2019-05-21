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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава ФСБ России: Около пяти тысяч боевиков ИГ находятся на границе Афганистана

CA-NEWS (UZ) -  Глава ФСБ России Александр Бортников во время своего выступления во вторник, 22 мая, в Душанбе, заявил, что филиал ИГ «Вилаят Хорасан» уже перебросил около пяти тысяч боевиков в северные провинции Афганистана, граничащие со странами СНГ.

Обращаясь к участникам заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, Бортников отметил, что действия террористов по созданию новых плацдармов в Северной Африке и в Азии вызывают опасения.

По словам директора ФСБ, члены террористических группировок «располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия и биотоксинов», сообщает «Интерфакс».

Бортников также добавил, что для поддержки членов группировки ИГ* их спонсоры часто используют электронные платежные системы и криптовалюты. Кроме того, в этих целях применяется прибыль, вырученная от незаконной продажи нефти и других преступных операций.

«Значимым источником подпитки международных террористических организаций остается мусульманская неформальная финансовая площадка «Хавала», — подчеркнул директор ФСБ.

Ранее ФСБ РФ сообщило, что совместно с сотрудниками Росгвардии пресекли деятельность террористической ячейки на территории Тверской области. По сообщению ведомства, были задержаны трое граждан — выходцы одной из республик Центральной Азии.

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