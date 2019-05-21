Депутат КР: Узбекистан не пропускает цемент из Кыргызстана, значит, объявлена негласная война

CA-NEWS (UZ) - Узбекская сторона не пропускает цемент из Кыргызстана, значит, объявлена негласная война. Об этом сегодня, 21 мая, сообщил депутат Азамат Арапбаев (СДПК) в ходе заседания комитета Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике, прошедшем в Бишкеке.



По его словам, на юге страны много цементных заводов работают на экспорт, передает Tazabek.

«На наш рынок они не смогут сбыть весь свой товар, предприятия начнут простаивать, если так дальше пойдет. Вам надо узнать, в связи с чем введено это ограничение. Тут идет просто тупой запрет: «Не пущу и все»», - считает он.

Депутат считает, что Министерство экономики и премьер-министр должны ответить на этот вопрос.

«Мы знаем об этой ситуации и это уже длится около недели. Мы уже отреагировали и сейчас идут переговоры с послом Республики Узбекистан. Если ничего не решится, то мы направим делегацию, которая объяснит, что если запрет не будет снят, то мы будем принимать все необходимые меры», - сообщил О.Панкратов.



