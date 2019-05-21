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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудят вопрос выплат за принудительный труд в военное время

CA-NEWS (CA) -  Министр иностранных дел Японии Таро Коно планирует встретиться со своей южнокорейской коллегой Кан Гён Хва, чтобы убедить Сеул сформировать арбитражную комиссию по вопросу принудительного труда в военное время, передает NHK.

Министры планируют встретиться на полях международной конференции в Париже в четверг.

Двусторонние отношения между странами ухудшились после решения Верховного суда Южной Кореи о выплате японскими компаниями компенсаций тем людям либо их родственникам, которые, как они утверждают, были вынуждены работать на эти компании во время Второй мировой войны.

Правительство Японии утверждает, что вопрос претензий был решен полностью и окончательно в 1965 году, когда Япония и Южная Корея нормализовали отношения.

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён сказал, что его правительство не может самостоятельно разрешить спорный вопрос.

В ответ на это правительство Японии в понедельник обратилось к Сеулу с предложением сформировать арбитражную комиссию в соответствии с двусторонним соглашением 1965 года.

Остается неясным, пойдет ли на это Сеул.

Власти Японии также сообщили, что рассмотрят возможность обращения в Международный суд ООН в случае неудачи с созданием комиссии.

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