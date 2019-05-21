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  21 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Аскар Мамин провел совещание по вопросам внедрения 5G в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  21 мая премьер-министр Аскар Мамин провел совещание по вопросам внедрения 5G в Казахстане. В ходе совещания обсуждено влияние внедрения новой технологии на расширение возможностей для развития цифровой экономики и интернета вещей, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Главе правительства доложили, что увеличение скорости потока и пропускной способности передаваемых данных придаст серьезный импульс реализации проектов в сферах цифровизации ЖКХ, сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения в части развития телемедицины, внедрения компонентов Smart City, повышения эффективности работы по обеспечению безопасности населения и др.

По данным министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Казахстан наряду с США, Южной Кореей, Швейцарией, Эстонией, входит в десятку стран мира, которые приступили к пилотированию внедрения новой сети.

В рамках работ по созданию инфраструктуры для покрытия территории страны 5G до конца текущего года планируется реализовать пилотный проект в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент. В целом, ожидается, что сетью связи 5G будут охвачены все населенные пункты с численностью свыше 50 тыс. человек.

По итогам обсуждения премьер-министр поручил разработать План мероприятий по внедрению 5G в Казахстане.

В совещании приняли участие министры цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК А. Жумагалиев, индустрии и инфраструктурного развития РК Р. Скляр, председатель правления АО «Казахтелеком» К. Есекеев и другие.

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